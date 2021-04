Torniamo a occuparci di Google I/O 2021, appuntamento annuale che addetti ai lavori e appassionati mobile attendono con impazienza, in quanto rappresenta l’occasione ideale per il colosso di Mountain View per annunciare alcune delle ultime novità studiate dal proprio team e che nei mesi successivi saranno messe a disposizione di tutti gli utenti.

A causa della pandemia di Coronavirus e delle relative restrizioni, l’edizione 2021 di Google I/O si terrà soltanto in modalità virtuale e potrà essere seguita online da tutti gli interessati.

Il sito di Google I/O 2021 si è aggiornato

Nelle scorse ore la pagina ufficiale dedicata all’evento (che potete visitare seguendo questo link) è stata aggiornata dal colosso di Mountain View per fare spazio a un conto alla rovescia (che, nel momento in cui scriviamo, segna poco più di 33 giorni e 11 ore), così da ricordare quando inizierà l’edizione 2021 di Google I/O:

Subito sotto il conto alla rovescia si può leggere quello che è l’obiettivo che il colosso di Mountain View si pone con tale appuntamento, in programma dal 18 al 20 maggio:

Entra in contatto con sviluppatori di tutto il mondo all’I/O virtuale di Google di quest’anno per discussioni approfondite, apprendimento pratico con esperti Google e una prima sbirciata ai nostri ultimi prodotti per sviluppatori.

Come da tradizione Google, non manca un easter egg: se si clicca su uno dei pallini colorati, infatti, si avvia un simpatico giochino in stile Arkanoid con il quale sarà possibile trascorrere qualche minuto (o anche di più) per provare a scaricare lo stress. Alcuni di questi pallini hanno delle lettere che vanno raccolte per formare la parola PIONEERS (che, se inserita nella console Chrome Dev Tools, permette di ottenere un nuovo badge).

Probabilmente il team del colosso di Mountain View sfrutterà l’evento per l’annuncio della prima beta di Android 12, nuova versione del suo sistema operativo mobile di cui in questi mesi ha già rilasciato qualche Developer Preview.

Ma da Google ci si attendono anche tante novità relative a servizi e applicazioni già esistenti, oltre al lancio di nuovi prodotti sia software che (forse) hardware.

Probabilmente nei prossimi giorni il colosso statunitense ci fornirà nuove anticipazioni.