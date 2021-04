Google sta introducendo alcune novità in Chrome, alcune già viste e altre completamente nuove; parliamo della possibilità di creare link che rimandino a parti precise di un testo, evidenziando la parte interessata, e a un visualizzatore per i PDF ridisegnato e con alcune chicche molto utili.

Chrome introduce i link ai testi evidenziati e un nuovo visualizzatore PDF

La possibilità di linkare un testo evidenziato era emersa già tramite un’estensione di Chrome, ma dalla versione 90 questa funzionalità sarà integrata direttamente nel browser. La novità è in fase di roll out per versioni desktop e Android (sebbene al momento non sembra molto diffusa), mentre per iOS arriverà nel prossimo futuro.

Il nuovo visualizzatore di PDF di Chrome integra invece una nuova barra degli strumenti; c’è la possibilità di passare alla visualizzazione a due pagine o di visualizzare le proprietà del documento. In ultimo, è possibile rinominare la scheda cliccando con il tasto destro in un punto vuoto delle tab delle finestre, consentendo di gestire e di passare con più facilità da un documento ad un altro.