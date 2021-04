EKA2L1 è un emulatore Symbian open source disponibile per Android a 64 bit con supporto sperimentale per dispositivi mobili a 32 bit.

L’emulatore tenta di emulare più versioni di Symbian e attualmente supporta S60v1, S60v3 e S60v5. Questo consente di giocare ai titoli dell’iconico Nokia N-Gage sugli smartphone Android.

EKA2L1 permette di eseguire i giochi N-Gage sullo smartphone Android

Anche se la compatibilità è ancora in fase di crescita, l’emulatore Symbian esegue già un gran numero di giochi renderizzati con chiave personalizzata, mappature e regolazione del frame rate. Tuttavia è necessario scaricare i file di sistema per i dispositivi Symbian che si intende emulare, inoltre l’installazione dei giochi non è semplicissima.

Nokia N-Gage fu rilasciato nel 2003 e rappresentò il primo telefono da gioco, ma si rivelò un fallimento commerciale nonostante potesse contare su alcuni giochi interessanti come l’originale Tony Hawk’s Pro Skater, Pathway to Glory, Red Faction e Call of Duty.

EKA2L1 è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app né pubblicità e chiede le autorizzazioni per l’accesso a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il video dimostrativo e il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive. Per maggiori informazioni potete consultare questa pagina.

Leggi anche: Una settimana carica di offerte sul Play Store per giochi e app Android