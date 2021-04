Nelle scorse ore Cristiano Amon, presidente e neo-eletto CEO di Qualcomm, ha tenuto un AMA su Reddit in cui ha risposto ad un gran numero di domande da parte di centinaia di utenti interessati al 5G, alla grave crisi che sta colpendo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori e molto altro.

L’importanza del 5G e la crisi dei semiconduttori

Parlando del 5G, uno degli argomenti più cari agli utenti ed evidentemente anche a Amon, il CEO si è a lungo soffermato sull’importante contributo di Qualcomm in questo ambito, soprattutto per quanto riguarda gli sforzi fatti per rendere la tecnologia a portata di tutti e non invece come un altro modo di creare diseguaglianze come è stato dichiarato da qualche utente.

“Il 5G offre un’opportunità unica per democratizzare l’accesso a Internet e la potenza di calcolo. Oltre a portare la banda larga ad alta velocità a milioni di persone, collegherà tutti e tutto al cloud e porterà la potenza di calcolo del cloud a ogni persona e dispositivo“, scrive Amon. Il colosso statunitense sta lavorando a pieno ritmo per implementare i modem 5G anche all’interno dei processori di fascia media e bassa, aprendo così le porte del 5G a milioni di nuovi utenti.

Per quanto riguarda invece il grave problema relativo alla carenza di semiconduttori, il CEO sottolinea che la pandemia di Covid-19 ha accentuato di molto il problema ma che già a partire dalla seconda metà del 2021 le cose dovrebbero iniziare a tornare alla normalità. “La pandemia ha accelerato in modo significativo la trasformazione digitale dell’economia a livello globale. Ciò ha spinto la domanda di semiconduttori per connettività, elaborazione e cloud in tutti i settori. […] Siamo ottimisti sul fatto che i vincoli di fornitura di semiconduttori miglioreranno nella seconda metà dell’anno solare.”

Il resto delle risposte a molti altri temi possono essere liberamente visualizzate a questo link di Reddit.