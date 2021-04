Le tante applicazioni che Google mette a disposizione dei propri utenti sono spesso al centro di test di vario genere, sia di tipo funzionale che grafico e, a quanto pare, anche per l’app Google il team di sviluppatori del colosso statunitense sta studiando qualche novità.

Nelle scorse ore, infatti, è stato dato il via al rilascio della versione 12.14 beta dell’app Google per gli utenti iscritti al relativo programma e, una volta effettuato l’aggiornamento in questione, chi usa uno smartphone basato su Android 12 ha scoperto una novità: ci riferiamo ad un’intestazione ridisegnata per il feed Discover, feature disponibile sui telefoni Google Pixel con uno scorrimento verso la pagina più a sinistra della schermata iniziale.

App Google per Android si aggiorna alla versione 12.14 in beta

Mentre la versione precedente dell’intestazione della pagina del feed Discover era alta e mostrava un logo Google più grande abbinato a una barra di ricerca, la nuova versione è più ridotta e presenta soltanto un logo Google monocromatico, un pulsante che porta al feed Snapshot di Google Assistant e la propria immagine del profilo, attraverso la quale è possibile accedere alle impostazioni dell’app Google.

Che si tratti di una feature ancora in fase di test è confermato anche dal fatto che il nuovo design non è integrato con la homepage di Google Doodle (al contrario del feed Discover della versione stabile di app Google).

Analizzando il codice dell’applicazione, lo staff di 9to5Google ha scoperto che questa riprogettazione è un’esclusiva dei dispositivi basati su Android 12 e dovrebbe quindi essere supportata dagli smartphone di Samsung che presentano il feed Discover nella propria schermata principale nel momento in cui saranno aggiornati all’ultima versione del sistema operativo mobile di Google.

Come scaricare la nuova versione dell’app

Se desiderate provare la versione 12.14 beta di app Google dovete iscrivervi al relativo programma sul Google Play Store (qui trovate la pagina dedicata) o installare manualmente il file APK (che può essere scaricato da APK Mirror).