Acea e-mobility è un’applicazione che permette di ricaricare il proprio veicolo elettrico o ibrido plug ig in pochi e semplici passaggi.

L’app di Acea offre la possibilità di esplorare la mappa delle colonnine, scegliere quella più comoda e prenotare la ricarica con un clic.

Lo strumento include oltre 10000 punti di ricarica abilitati su tutto il territorio nazionale presso i quali è consentito prenotare gratuitamente fino al 31.12.2021.

Sono disponibili due tariffe di ricarica diversificate in base alla tipologia di colonnina (QUICK e FAST) ed è possibile scegliere il metodo di pagamento preferito che una volta associato al proprio account consente di addebitare le somme automaticamente sulla propria carta di credito.

Acea lancia l’app e-mobility per i veicoli elettrici

L’applicazione permette di controllare in tempo reale lo stato di ricarica della propria auto, visualizzare il costo dell’energia, la cronologia delle sessioni di ricarica e le relative fatture, inoltre è possibile acquistare e gestire Acea e-mobility card per avviare o terminare la ricarica del proprio veicolo elettrico o ibrido plug in semplicemente avvicinando la card al lettore RFID presente sulle colonnine.

Acea e-mobility è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app né pubblicità e chiede le autorizzazioni per l’accesso a fotocamera, telefono, identità, contatti, posizione, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.1 o versioni successive.

