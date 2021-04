A distanza di poche ore dal rilascio della versione 2.21.8.7 beta di WhatsApp per Android arriva un altro piccolo update, a conferma del fatto che il team di sviluppatori, nonostante l’enorme successo a livello globale di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma, non si concede soste ed è sempre impegnato al suo miglioramento con l’introduzione di nuove funzionalità.

La nuova versione di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android è la 2.21.8.8 e porta con sé soltanto una piccola modifica che riguarda il test di una feature.

Le novità della versione 2.21.8.8 di WhatsApp Beta per Android

Non aspettatevi una rivoluzione, in quanto con la versione 2.21.8.8 di WhatsApp Beta per Android il team di sviluppatori si limita ad abilitare per un numero più ampio di utenti una funzionalità già emersa in passato: ci riferiamo alla possibilità di visualizzare un apposito badge nel momento in cui si riceve una menzione in un messaggio da un gruppo specifico.

Il badge in questione è anche stato lievemente modificato dal punto di vista grafico:

Inoltre, con la versione 2.21.8.8 beta di WhatsApp il team di sviluppatori introduce la risoluzione a un bug emerso con la release 2.21.8.6 dell’applicazione (sembra anche piuttosto diffuso) e relativo alle notifiche push (stando alle segnalazioni, gli utenti visualizzano a volte delle stringhe invece dei messaggi vocali, degli adesivi e dei contenuti multimediali effettivamente ricevuti).

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

La versione 2.21.8.8 di WhatsApp beta per i dispositivi basati su Android è già in fase di rilascio attraverso il Google Play Store per tutti gli utenti che si sono registrati al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Chi, invece, non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare in anteprima questa versione ha la possibilità di farlo installando manualmente il relativo file APK, che dovrebbe essere presto disponibile su APK Mirror (nel momento in cui scriviamo ancora non è stato caricato).