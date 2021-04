Si chiama Sparked ed è una nuova applicazione che il team di Facebook sta testando per mettere a disposizione degli utenti una soluzione dedicata a chi è alla ricerca della propria anima gemella o, ad ogni modo, di nuove persone con cui stringere un rapporto di amicizia.

Stando a quanto si apprende, Sparked è il frutto del lavoro di NPE, il team di Facebook che si occupa di applicazioni sperimentali e viene descritta come un’app per “incontri video con persone gentili”, il tutto con la promessa che non vi saranno profili pubblici, messaggi diretti o abbonamenti da sottoscrivere per il suo utilizzo.

Come dovrebbe funzionare Sparked nei progetti di Facebook

L’app dovrebbe condurre gli utenti attraverso una serie di veloci appuntamenti video della durata di quattro minuti ciascuno ma al momento non è chiaro quanti speed date video saranno inclusi per ogni evento e, nel caso in cui entrambe le persone si siano divertite, l’app programma un secondo appuntamento della durata di dieci minuti.

Superato questo secondo “scoglio”, Sparked suggerisce alle due persone lo scambio delle informazioni di contatto, in modo da potersi mettere in contatto tramite Instagram, iMessage o email.

Per accedere al sistema ideato dal team di Facebook c’è una registrazione da effettuare e ciascun partecipante pare venga esaminato da un membro del team di Sparked. Gli utenti devono anche scegliere se incontrare uomini o donne e se sono disposti a relazionarsi con persone transessuali.

Previous Next Fullscreen

Pare che di recente sia stato organizzato un evento a Chicago con 47 partecipanti ma non è chiaro come gli utenti possano connettersi all’evento (se via Web o attraverso un’apposita applicazione).

Un portavoce di Facebook ha confermato l’esistenza di Sparked, che è stato definito come un esperimento ancora in una fase iniziale e limitato ad alcuni tester. Sarà interessante scoprire se presto sarà lanciato in via ufficiale e, soprattutto, se sarà limitato agli Stati Uniti o se, al contrario, verrà proposto anche in altri Paesi.