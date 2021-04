Nella recensione di Redmi Note 10 Pro linkata in calce all’articolo abbiamo sottolineato la buona qualità del pannello AMOLED a 120 Hz, ma se per caso avete intenzione di trasformare il vostro device e installare una nuova custom ROM, LineaOS 18.1 non ufficiale può essere montata anche sul nuovo dispositivo di Redmi.

Pochi bug e Android 11 vanilla

Sviluppata dal Senior Member grewal09 di XDA, la custom ROM per Redmi Note 10 Pro e Redmi Note 10 Pro Max prende quanto di buono c’è in LineageOS 18.1 e lo rende disponibile per i nuovi smartphone di fascia media. La più grande differenza immediatamente visibile è l’addio alla personalizzazione della MIUI in favore di una esperienza utente più Android vanilla.

Basata su Android 11, la LineageOS 18.1 non ufficiale per Redmi Note 10 Pro e Redmi Note 10 Pro Max è ad un buono stadio di sviluppo. I pochi bug riconosciuti sono decisamente di poco conto – lo sviluppatore parla di un bug che non rende possibile sfruttare il doppio tap per attivare il display e poco altro -, pertanto la custom ROM può essere installata anche sul proprio smartphone principale.

Per installare LineageOS 18.1 non ufficiale bisogna prima di tutto sbloccare il bootloader e installare una custom recovery. Considerando che la TWRP, la più utilizzata custom recovery Android, non è disponibile per questi smartphone di Redmi, lo sviluppatore della custom ROM ha pensato bene di integrare una custom recovery di LineageOS completamente funzionante.

LineageOS 18.1 non ufficiale per Redmi Note 10 Pro/Pro Max

