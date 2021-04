Giusto qualche ora fa vi parlavamo di una nuova tecnologia sviluppata all’Università di San Pietroburgo che permette ad una batteria di ricaricarsi 10 volte più velocemente rispetto ad una in ioni di litio. In queste ore apprendiamo che è stato approvato un brevetto Huawei circa una nuova generazione di batterie agli ioni di litio con maggiori prestazioni e migliore capacità, dopo che il colosso cinese ne aveva fatto richiesta di registrazione nel 2019.

Huawei studia nuove batterie

Senza entrare troppo nei dettagli, il documento pubblicato in Cina con il numero CN112645300A descrive un metodo di preparazione e di realizzazione alla base di questa nuova generazione di batterie agli ioni di litio. La preparazione dei componenti alla base della batteria è costituita di alcuni passaggi preliminari:

la polvere di carbonio e l’additivo subiscono una particolare reazione chimica per ottenere il precursore di carbonio necessario al passo successivo; il precursore di carbonio modificato viene trattato termicamente, raffreddato e successivamente miscelato con un altro agente a base di litio in modo da generare un nuovo precursore di carbonio; infine, il precursore di carbonio viene carbonizzato sotto vuoto per ottenere il composto finale.

La fatidica domanda da un milioni di dollari “quando vedremo questa nuova tecnologia in funzione?“, non ha ancora una risposta. Huawei, come tante altre aziende hi-tech, fa richiesta di brevetti di tecnologie la cui ricaduta sul piano commerciale può essere distante anche diversi anni. Noi, come sempre, vi informeremo su eventuali novità circa la tecnologia di Huawei.