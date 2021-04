Huawei annuncia un nuovo programma di incentivi di Huawei Ads pensato per il mercato europeo. Il piano della piattaforma potrà fornire supporto agli inserzionisti, agli sviluppatori e alle agenzie, in modo che questi possano raggiungere un’utenza globale di traffico mobile qualificato.

Huawei presenta il nuovo programma di incentivi Huawei Ads per l’Europa

Durante il recente App Promotion Summit, Huawei ha presentato il nuovo piano di incentivi della piattaforma Huawei Ads per gli inserzionisti europei. La spesa pubblicitaria relativa al mercato mobile è in continua crescita e quest’anno è destinata a toccare quota 290 miliardi di dollari: proprio per questo la concorrenza per accaparrarsi l’attenzione dei consumatori è sempre più feroce e Huawei ha pensato a una soluzione per i suoi dispositivi.

Tra i benefici citati dalla stessa casa cinese troviamo targeting mirato al mondo mobile (con più di 700 milioni di device), risultati basati sulle performance (per un maggiore controllo sulle campagne e flessibilità) e posizionamento di annunci e formati attraverso l’intero ecosistema, senza dimenticarsi il rispetto della privacy.

Oltre ad aiutare gli inserzionisti con i trend di consumo e a sfruttare i canali di mobile marketing, il nuovo piano studiato da Huawei prevede un credito pubblicitario di prova, sconti, momenti di coaching con il team e un supporto VIP aggiuntivo (quest’ultimo solo per chi si iscrive entro il 30 giugno 2021).

Se siete interessati e volete saperne di più su Huawei Ads, sul nuovo programma e sui benefit potete scaricare una guida gratuita a questo indirizzo.

