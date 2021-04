Google Foto è senza ombra di dubbio una delle applicazioni mobile multipiattaforma più famosa del colosso di Mountain View, e quest’oggi scopriamo che il team di sviluppo di Google sta lavorando ad una inedita funzione per quanto riguarda i filtri di ricerca.

Filtri di ricerca migliorati

Infatti, grazie al lavoro di indagine tramite reverse engineering portato avanti da Jane Manchun Wong, quest’oggi scopriamo che l’azienda ha intenzione di implementare filtri di ricerca potenziati ed in grado di facilitare la ricerca di specifiche fotografie e video salvate sul proprio smartphone.

L’immagine soprastante mostra chiaramente la presenza di alcuni tasti virtuali che, se tappati, permettono di selezionare automaticamente gli scatti selfie, i video e anche le fotografie in movimento. A onor del vero, come sottolineano i colleghi di Android Police, già oggi è possibile utilizzare alcune specifiche frasi di ricerca per portare immediatamente in evidenza le fotografie selfie, ma è chiaro che la presenza di appositi tasti permetterà di risparmiare tempo.

Come sempre quando parliamo di funzioni che sono state scoperte tramite reverse engineering, non abbiamo modo di valutare con precisione quando Google le renderà operative. Da quel che abbiamo visto sia il codice che gli elementi grafici, della UI, sono presenti, ma evidentemente Google sta posticipando il rilascio per accorparlo ad altre feature così da renderle operative tramite un aggiornamento dell’app.

Scarica Google Foto