Le gravi conseguenze dell’entrata in vigore del ban USA contro Huawei ha portato il colosso cinese ha spingere sul pedale dell’acceleratore per velocizzare lo sviluppo, e la conseguente entrata a pieno regime, di AppGallery, HarmonyOS e Huawei Mobile Services (HSM). La nascita di queste soluzioni sta permettendo a Huawei di sopperire alla mancanza dei Google Mobile Services (GMS), sebbene la strada da fare è ancora tanta per riuscire ad offrire la stessa quantità di app presenti sul Play Store.

Porting rapido delle app su HMS

Fortunatamente, però, Choice SDK potrebbe cambiare le carte in tavola in maniera piuttosto rapida. Sviluppato da Bluesource, il provider di app aziendali più importante in Europa, l’SDK svolge una funzione estremamente importante: rendere le app GMS compatibili con HMS in pochissimi passaggi, così da essere caricate su AppGallery e scaricate da milioni di utenti in tutto il mondo.

Ad oggi, infatti, ogni sviluppatore che ha realizzato un’applicazione Android che supporta a Google Mobile Services, deve mettere mano al codice dell’app per renderla funzionale anche per i dispositivi Huawei muniti di Huawei Mobile Services. Si tratta di un carico di lavoro non così impegnativo, ma vanno comunque considerati costi e tempi di sviluppo che potrebbero non combaciare con i piani aziendali.

Choice SDK è un progetto open source inizialmente sviluppato per aiutare Raiffeisen Bank a portare la propria app mobile sui dispositivi Huawei, e nel corso del tempo ha consentito lo sbarco su AppGallery di altre applicazioni importanti come quella per il servizio postale austriaco e molte altre.