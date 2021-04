La presentazione ufficiale alla fine dello scorso mese di Xiaomi Mi MIX Fold ha stuzzicato la curiosità di tanti appassionati e addetti ai lavori, facendo rientrare questo device di diritto tra i più interessanti tra quelli lanciati nella prima parte del 2021.

Per celebrare il lancio di questo suo nuovo telefono, Xiaomi ha deciso di realizzare una versione limitata che si caratterizza per un regalo esclusivo: stiamo parlando di Xiaomi Mi MIX Fold Exclusive Gift Box.

Xiaomi Mi MIX Fold potrà contare su una versione esclusiva

Questa speciale confezione, che includerà la versione in ceramica di Xiaomi Mi MIX Fold, una Xiaomi Mi Band 5 NFC Edition e un profumo Armani per uomo, potrà essere acquistata attraverso una sorta di lotteria: sono soltanto 100, infatti, le unità disponibili e il prezzo di ciascuna è 12.999 yuan, pari al cambio a circa 1.680 euro (ossia la stessa cifra richiesta per la Ceramic Edition dello smartphone).

Nonostante la disponibilità di appena 100 unità, sono già in diverse migliaia gli utenti che hanno deciso di provare a partecipare a questa “lotteria”, il cui esito sarà annunciato venerdì 16 aprile.

Ricordiamo che Xiaomi Mi MIX Fold Ceramic Edition può contare su un display esterno AMOLED da 6,52 pollici (con risoluzione 2.520 x 840 pixel e refresh rate a 90 Hz) e un display interno principale OLED da 8,01 pollici (con risoluzione WQHD+), un processore Qualcomm Snapdragon 888 con GPU Adreno 660, 16 GB di RAM, 512 GB di memoria integrata, una fotocamera frontale da 20 megapixel, una tripla fotocamera posteriore (con processore d’immagine Surge C1, sensore principale da 108 megapixel, lente liquida da 8 megapixel e sensore ultra grandangolare da 13 megapixel con angolo di visuale da 123°), una batteria da 5.020 mAh (con supporto alla ricarica rapida cablata da 67 W) e Android 10 con MIUI 12.

Xiaomi Mi MIX Fold farà il suo esordio ufficiale in Cina il 16 aprile con un prezzo di partenza per la versione “base” di 9.999 yuan (pari al cambio a circa 1.290 euro).