Solo qualche giorno fa Lei Jun, CEO di Xiaomi, prometteva che la versione 12.5 stabile di MIUI sarebbe stata rilasciata ufficialmente il prossimo 30 aprile per vari smartphone, compreso Xiaomi Mi 11 5G.

Tuttavia in queste ultime ore, si è segnalato come per quest’ultimo dispositivo l’aggiornamento risulti già disponibile, in Cina, con alcune novità e le patch di sicurezza di marzo 2021.

Le novità dell’aggiornamento di Xiaomi Mi 11 5G

L’aggiornamento in questione, attualmente in fase di rilascio in Cina per Xiaomi Mi 11 5G, è contraddistinto dal numero di versione V12.5.3.0 e pesa circa 461 MB.

Oltre alle patch di sicurezza citate, fra le novità si segnalano le Turbo gesture e delle migliorie riservate alla capacità di rendering del processore. Per il resto il changelog cita anche la risoluzione di un problema legato a dei riavvii occasionali, un’efficienza energetica migliore, animazioni più curate e una migliore gestione dell’esperienza tattile del telefono (qui tutte le novità di MIUI 12.5).

Come aggiornare

Come detto, l’aggiornamento in questione per Xiaomi MI 11 5G è in fase di distribuzione sul mercato natio. Quando sarà disponibile globalmente, basterà recarsi nella sezione aggiornamento del menù delle impostazioni per scaricare e installare l’update.

Per il momento, è dunque necessario pazientare ancora un po’ in attesa del rilascio globale, che terremo a comunicare non appena emergeranno ulteriori nuove.