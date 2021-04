Il team di WhatsApp ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta per i dispositivi Android di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma: stiamo parlando della versione 2.21.8.7.

Le novità della versione 2.21.8.7 di WhatsApp Beta per Android

Stando a quanto scoperto dallo staff di WABetaInfo, con questa versione dell’app di messaggistica del gruppo di Facebook gli sviluppatori hanno deciso di dedicarsi ai messaggi che scompaiono, ossia la soluzione che mette a disposizione degli utenti un sistema per eliminare automaticamente tutti i messaggi da una chat (allo stato attuale, quando tale feature viene attivata, tutti i messaggi vengono eliminati dopo 7 giorni).

I messaggi che scompaiono sono disponibili sia per le chat private che per quelle di gruppo ma, in quest’ultimo caso, solo l’amministratore può abilitare la scomparsa dei messaggi. Ebbene, con la versione 2.21.8.7 beta il team di sviluppatori sta implementando la possibilità per qualsiasi membro del gruppo di attivare o disattivare la scomparsa dei messaggi (a condizione che l’amministratore non abbia disabilitato questa possibilità).

Ecco uno screenshot che mette in evidenza l’introduzione di questa nuova possibilità per tutti i membri di un gruppo:

Ricordiamo che il team di WhatsApp sta anche testando per un futuro aggiornamento la possibilità di impostare la cancellazione automatica dei messaggi dopo 24 ore.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

L’aggiornamento alla versione 2.21.8.7 di WhatsApp beta per gli smartphone Android è già in fase di rilascio attraverso il Google Play Store per tutti gli utenti che si sono registrati al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Coloro che, invece, non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero ugualmente provare questa versione hanno la possibilità di farlo installando manualmente l’APK della release 2.21.8.7 di WhatsApp beta per Android, che può essere scaricata da APK Mirror (seguendo questo link).