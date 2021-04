TIM Party lancia il concorso R-evolution: ecco partecipazione e premi

Nella giornata di ieri, 12 aprile, è partito il nuovo concorso R-evolution nell’ambito di TIM Party, il noto programma fedeltà gratuito dedicato ai clienti di rete fissa e mobile dell’operatore.

Si tratta di un concorso che valorizza l’impegno nei confronti dell’ambiente e che mette in palio dei premi green come bici e monopattini elettrici. Ecco qualche informazione in più.

TIM Party concorso R-evolution: partecipazione e premi

Come specificato sul sito ufficiale dell’operatore, il concorso R-evolution di TIM Party si svolgerà nel periodo dal 12 al 22 aprile 2021.

La partecipazione è aperta a tutti i clienti di TIM – di rete fissa e/o mobile – che siano maggiorenni e residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino.

La prima fase del concorso prevede un meccanismo instant win, ovvero il cliente partecipa e apprende subito dell’eventuale vincita. Prendere parte alla R-evolution di TIM Party è semplicissimo: è sufficiente effettuare il log in e caricare una foto che mostri l’impegno dell’utente nei confronti dell’ambiente.

Tutte le foto così caricate andranno a comporre una gallery e potranno essere votate dagli altri utenti partecipanti.

Viene specificato che il caricamento e la pubblicazione delle foto non sono contestuali, prima infatti vengono visionate per accertarne l’aderenza al tema del concorso. Inoltre, ciascun cliente può caricare al massimo una foto al giorno, per un totale di 11.

Nella prima fase del concorso verranno messi in palio 110 premi, ovvero 10 al giorno, composti da monopattini elettrici (valore commerciale unitario di 163,11 euro IVA esclusa) e smart garden Plantui (valore commerciale unitario di 122,13 euro IVA esclusa). Ogni cliente potrà aggiudicarsi al massimo un premio giornaliero.

Per quanto riguarda la seconda fase del concorso, entro il 7 maggio 2021 verrà stilata la classifica finale delle foto più votate e il primo classificato si aggiudicherà una bicicletta elettrica con pedalata assistita (valore commerciale di 859,84 euro IVA esclusa).

I vincitori dei premi giornalieri e di quello finale verranno contattati all’indirizzo e-mail comunicato e dovranno accettare entro 7 giorni. Tutti i premi verranno consegnati entro un massimo di 180 giorni dall’assegnazione.