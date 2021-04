Uno degli obiettivi principali di Samsung è quello di rendere accessibili a tutti le ultimissime novità in termini di materiali e tecnologie, con una cura maniacale dei dettagli palpabile in ognuno dei tantissimi e variegati prodotti realizzati dal colosso sudcoreano. Come prima compagnia al mondo produttrice di smartphone, l’azienda è sempre pronta a sfidarsi per migliorare anno dopo anno, generazione dopo generazione.

Design incredibile sotto tutti i punti di vista

Quest’anno l’incredibile impegno e dedizione di Samsung è stata premiata con ben 71 iF Design Awards su una lunga serie di prodotti che passano dagli elettrodomestici, ai prodotti per la casa e, ovviamente, agli smartphone. In quest’ambito i dispositivi Samsung Galaxy Z Fold2 5G e Samsung Galaxy Z Flip, alcuni degli smartphone pieghevoli più apprezzati dal grande pubblico, sono stati premiati per il loro design unico e di altissimo livello.

“È importante fornire un’esperienza differenziata ai consumatori e aggiungere un valore significativo alle loro vite,” sottolinea Dontae Lee, vice presidente esecutivo e responsabile del reparto di design di Samsung. “Faremo maggiori sforzi per fornire progetti che contribuiscano alla società e alla vita dei nostri consumatori attraverso nuove intuizioni e approcci innovativi.”

I premi sottolineano ancora una volta l’incredibile lavoro svolto dalla compagnia sudcoreana, anno dopo anno.