Con il crescente interesse del pubblico al gaming su dispositivi mobile e l’evidente incremento del mercato relativo agli eSport, è quasi inevitabile che numerose aziende volgano la propria attenzione a questo settore sviluppando soluzioni ideali per chi è alla ricerca di uno smartphone da utilizzare anche per giocare.

Redmi ha le idee chiare sullo smartphone da gaming

Redmi si appresta ad essere una delle ultime aziende ad entrare in questo settore con l’annuncio del suo primo smartphone da gaming, il cui lancio, come annunciato dallo stesso CEO, è atteso per la fine di aprile. Il motivo che ha spinto Redmi a realizzare uno smartphone da gaming è strettamente correlato alla composizione della user base di chi sceglie i telefoni della compagnia cinese: i giovani. Il 70% degli utenti Redmi è infatti giovane e spende molto tempo a giocare al telefono, motivo per cui l’arrivo di uno smartphone da gaming sarebbe del tutto in linea con le strategie commerciali dell’azienda.

Lu Weibing, CEO di Redmi, ha inoltre parlato di alcune delle caratteristiche dello smartphone da gaming, senza però svelarne i dettagli. Se il resto degli smartphone presenta design vistosi con LED RGB e sono piuttosto spessi e pesanti, Redmi ha invece intenzione di presentare uno “smartphone normale” da utilizzare tutti i giorni, con un design ricercato ma non appariscente.

L’azienda vuole inoltre continuare ad offrire il massimo del rapporto qualità/prezzo tipico dei suoi smartphone, perciò è lecito aspettarsi uno smartphone caratterizzato da un hardware prestante – del resto si tratta pur sempre di uno smartphone da gaming – ma con un prezzo molto competitivo.

In copertina Redmi Note 10

