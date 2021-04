In un mercato estremamente competitivo come quello della telefonia, ogni passo falso può essere sfruttato da un’azienda competitiva per massimizzare le proprie vendite e conquistare nuove fette di mercato. Xiaomi, giusto per citarne una, ha visto crescere il proprio market share sfruttando i gravi problemi che stanno colpendo Huawei a seguito del ban USA, e l’uscita di scena di LG potrebbe offrire lo stesso identico vantaggio ad altri colossi del settore.

Samsung e Motorola si leccano i baffi

Infatti, entrando nel dettaglio, una nuova ricerca di cui parla Nikkei Asia sottolinea che la chiusura del ramo mobile di LG potrebbe garantire una importante crescita per Samsung e Motorola. Valutando il mercato nord americano in cui LG deteneva il terzo posto con circa il 10% di market share, la sua uscita di scena potrebbe permette al colosso sudcoreano di portare la sua quota di mercato fino al 30%, andando così a sottrarre potenziali clienti ad Apple – ad oggi al primo posto in America con circa il 50% di market share – per via della disponibilità di pochi modelli di smartphone.

Motorola, inoltre, potrebbe sfruttare l’addio di LG nella fascia medio bassa degli smartphone Android: più della metà degli smartphone LG venduti in America è posizionato attorno alla cifra di 150 dollari, segmento in cui la stessa Motorola è molto competitiva.

