Kena Mobile, l’operatore virtuale di TIM, è in vena di doni e ha annunciato il lancio di una promozione che regala un buono Amazon del valore di 10 euro a tutti coloro che effettueranno la portabilità del proprio numero da un altro operatore attivando le offerte con navigazione 4G fino a 60 Mbps di Kena. Scopriamo come funziona l’iniziativa.

La promozione, denominata “Passa a Kena 2021 – Buoni Amazon”, sarà disponibile dalle ore 10 di oggi, 13 aprile, fino alle 10 del 20 aprile 2021.

Per aderire alla promozione sarà necessario essere maggiorenni e attivare, esclusivamente online dal sito di Kena Mobile o dall’app, una delle attuali offerte, effettuando la portabilità del proprio numero da un altro operatore.

In tal senso le offerte compatibili con la promozione sono soltanto due: Kena 9,99 e Kena 12,99. L’iniziativa, infatti, non è valida per i nuovi numeri o per sottoscrizioni di offerte diverse dalle suddette.

Come ricevere il buono Amazon da Kena

Il buono Amazon del valore di 10 euro verrà erogato soltanto in seguito al primo rinnovo dell’offerta sottoscritta, da effettuare entro e non oltre il 30 settembre 2021.

Il buono sarà utilizzabile su Amazon.it per qualsiasi prodotto ad eccezione dei buoni regalo. Chiunque decida di partecipare alla promozione potrà associare al proprio codice fiscale fino a un massimo di 4 SIM e, di fatto, avrà diritto a un premio per ogni sottoscrizione effettuata tramite portabilità, fino a un massimo di 4. Il buono verrà inviato, tramite SMS, entro 180 giorni dall’inizio della sottoscrizione.

Potrebbe interessarti anche: Kena propone le offerte Kena Per Te Plus con velocità in download fino a 60 Mbps