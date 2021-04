Google One è un servizio in abbonamento che consente di usufruire di uno spazio di archiviazione sul cloud personalizzabile in base alle proprie esigenze e si integra perfettamente con i servizi come Google Drive, Gmail o Google Foto.

Alla fine dello scorso anno Google One ha ottenuto una funzionalità VPN per i piani di abbonamento di livello superiore per renderli maggiormente appetibili.

Esaminando il codice contenuto nell’APK della versione 1.92 dell’app Google One, i colleghi di 9To5Google hanno individuato dei frammenti di testo che suggeriscono che Google sta lavorando su una nuova funzionalità di sicurezza che permette di bloccare Internet se la VPN si disconnette.

Google One migliora la gestione della VPN su Android

Questa feature di Google One è attualmente etichettata come beta e ha lo scopo di garantire che la cronologia di navigazione sia sempre instradata attraverso la rete privata virtuale.

Se la connessione Internet viene interrotta il traffico dati cesserà fino a quando la VPN non si riconnetterà e al riavvio del dispositivo la VPN proverà a riconnettersi automaticamente come già accade.

Anche se le VPN su Android dispongono già di opzioni per mantenerle sempre attive e per bloccare connessioni in loro assenza, non possono essere abilitate se sono state configurate tramite un’app, pertanto Google sta ora lavorando per rimediare a questa limitazione.

Questa impostazione apparirà probabilmente quando si tocca l’opzione Visualizza dettagli sulla scheda Protezione online con una VPN.

La versione 1.92 di Google One è già in distribuzione tramite il Google Play Store, ma l’impostazione di blocco Internet non è ancora attiva.