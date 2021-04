Su Facebook inizia a farsi vedere una nuova funzione per votare i commenti all’interno dei gruppi, con la possibilità di fare i complimenti per un motivo specifico. Per ora sembra disponibile per un ristretto numero di utenti e di gruppi, ma possiamo già mostrarvi come funziona.

Nei gruppi Facebook arrivano i voti e i complimenti, anche su Android

Potrebbe anche trattarsi di una delle “solite” funzioni in test che poi spariscono nel nulla, ma pare proprio che Facebook voglia dare una sterzata al modo di interagire con gli altri all’interno dei gruppi, sia su desktop sia nell’app per Android. In aggiunta al classico “mi piace” e alle reaction, inizia infatti a diffondersi la possibilità di fornire un voto positivo o negativo ai commenti altrui, con tanto di motivazione.

Come potete vedere negli screenshot qui sotto, a sinistra del pulsante “mi piace” appaiono due piccole frecce: cliccandoci (o premendole nel caso dell’applicazione per Android) è possibile votare stabilendo se il commento sia utile o meno per i membri del gruppo. Successivamente si può anche fornire una motivazione della scelta.

Naturalmente il tutto resta anonimo, come specifica Facebook nella schermata di presentazione della funzione. Come si può leggere nella prima schermata qui sopra, il nuovo sistema dovrebbe servire per dare priorità ai commenti che sono risultati fino a quel momento più utili. Avete ricevuto anche voi questa novità per dare i voti ai commenti? Vi piace? Fatecelo sapere nel solito box qui sotto e seguite questo link se volete unirvi al nostro gruppo Facebook.