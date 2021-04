Uno dei vantaggi di installare una delle tante custom ROM di Android è la possibilità di utilizzare alcune feature esclusive che normalmente non sarebbero disponibili per tutti gli smartphone in commercio. Gli sviluppatori di DotOS, la custom ROM “DroidOnTime” sviluppata da un membro riconosciuto di XDA, hanno mostrato una funzione di DotOS 5.1 che prende spunto da una feature di Android 12.

DotOS 5.1 mima una feature di Android 12

Entrando nello specifico, DotOS 5.1 copia il sistema di gestione del tema di Android 12 che permette di modulare automaticamente gli accenti dei colori e non solo in base al wallpaper della home screen. Sebbene il funzionamento vero e proprio del sistema non sia ancora pubblicamente noto – Google fa riferimento ad esso con il nome in codice “monet” -, lo sviluppatore IacobIonut-DW è riuscito a ricrearlo da zero tramite reverse engineering.

Previous Next Fullscreen

Com’è possibile notare dalla grande quantità di immagini rilasciate dagli sviluppatori per mostrare il sistema in azione, l’opzione permette di cambiare l’accento dei colori dei Quick Toggle e non solo. Il team ha inoltre colto la palla al balzo per modificare l’interfaccia del pannello dei Quick Settings prendendo spunto dai primi modelli di UI di Android 12. Gli sviluppatori hanno inoltre aggiornato anche l’interfaccia relativa al PackageInstaller per renderla più omogenea con quella del resto del sistema.

Previous Next Fullscreen

Ad oggi DotOS 5.1 non è ancora disponibile al download, mentre è possibile installare DotOS 5 per un gran numero di smartphone.