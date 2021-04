A distanza di poche ore dall’ultima volta in cui abbiamo parlato di Clubhouse torniamo a occuparci di questa sempre più popolare piattaforma, da tanti definita come “il social network del momento” e che sta stuzzicando la curiosità anche di personaggi molto noti (un esempio su tutti è quello di Elon Musk).

Ebbene, allo stato attuale Clubhouse è disponibile solo per i dispositivi basati su iOS (e soltanto a condizione di essere stati invitati) ma ormai da diverse settimane si susseguono senza sosta le indiscrezioni secondo cui il team di questo social network è al lavoro per il lancio anche di un’applicazione Android e nelle scorse ore sono arrivate nuove importanti conferme.

L’app di Clubhouse per Android è in arrivo

La sviluppatrice Mopewa Ogundipe, infatti, ha pubblicato su Twitter i due seguenti screenshot, mettendo in evidenza com’è iniziata la sua avventura su Clubhouse (ossia su un iPhone) e come sta proseguendo (su un Google Pixel):

E tra le risposte a tale tweet se ne trova anche una che farà molto felici gli utenti che attendono con impazienza il rilascio di questa applicazione per i dispositivi Android: a dire di Morgan Evetts, infatti, Mopewa è al lavoro sull’app per Android di questo social network da circa sei settimane e il suo rilascio ufficiale sarebbe in programma per il prossimo mese.

Prima di festeggiare c’è da tenere in considerazione che, dopo l’esplosione di Clubhouse su iOS, il team di questo social network ci ha tenuto a ribadire più volte che ritiene di fondamentale importanza garantire un’esperienza di elevato livello su qualsiasi piattaforma e ciò significa che un lancio su larga scala potrebbe avvenire soltanto dopo una lunga fase di test.

Purtroppo al momento non vi sono altri dettagli al riguardo e per sapere quando sarà pronta l’app Android di Clubhouse o che politica verrà seguita nei primi mesi di disponibilità dovremo attendere informazioni ufficiali dal team del social network.