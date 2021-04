Si chiama Night & Day la più recente iniziativa di Xiaomi, pensata per promuovere la nuova serie di smartphone Xiaomi Mi 11 che grazie a un comparto fotografico all’avanguardia possono farsi valere anche in campo cinematografico.

La cinematografia mobile secondo Xiaomi

Da Xiaomi Studios, una iniziativa creata dalla divisione globale di Xiaomi, in collaborazione con il direttore della fotografia americano Eric Giovon, arriva un corto intitolato Night & Day, pensato per lanciare un importante messaggio agli utenti. In questo particolare momento storico, con i cinema chiusi a causa della pandemia e con la maggior parte delle nuove uscite dirottate sulle principali piattaforme di streaming, la cinematografia mobile può rappresentare una nuova evoluzione dell’arte cinematografica.

Incentrato sulla modalità notturna che caratterizza la serie Mi 11, il corto non si limita a catturare immagini del mondo, ma crea e scopre nuove situazioni e nuovi mondi che finora non era possibile riprendere, meno che mai con uno smartphone. Oltre a rappresentare un punto di inizio cinematico della nuova campagna promozionale, Night & Day vuole testimoniare i grossi cambiamenti che si stanno registrando nel mondo cinematografico, come testimonia lo slogan dell’iniziativa: “Movie Magic Never Ends“.

Ambientato a New York, il corto di Xiaomi Studios segue il protagonista che piange la chiusura del cinema locale ma che riscopre la magia del cinema in una notte magica e inaspettata, riuscendo finalmente a capire che, nonostante i tempi incerti e mutevoli in cui viviamo, il cinema con il quale è cresciuto continuerà a vivere, solo in maniera diversa.

Il film, che oltre a una parte più attinente alla realtà ne affianca una più nostalgica, sarà pubblicato domani sulle piattaforme social di Xiaomi Global e sarà disponibile fino alla fine del mese di aprile.