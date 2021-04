Non è la prima volta che Vodafone mette in piedi una promozione per spingere nuovi utenti ad acquistare una SIM, ed in queste ore l’operatore rosso, fino al prossimo 18 aprile 2021, promette ben 20 euro di ricarica gratuita a tutti i nuovi clienti che attivano una nuova SIM ricaricabile scegliendo una delle tante offerte Vodafone Special.

20 euro di ricarica scegliendo Vodafone

Se avete in mente di cambiare operatore, forse questo è il momento giusto per valutare di passare alla rete Vodafone. Scopriamo quali sono le varie offerte Vodafone Special attivabili tramite il canale online che rientrano all’interno della promozione con 20 euro di ricarica gratuita:

Vodafone Special 50 Digital Edition , offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati a 7 euro al mese e senza costi di attivazione. L’offerta è attivabile con portabilità provenendo da Fastweb, PosteMobile e altri operatori MVNO;

Vodafone Special Unlimited, offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati a 9,90 euro al mese con costo di attivazione pari a 12,10 euro. L'offerta è attivabile esclusivamente provenendo da Kena Mobile;

Vodafone Special Minuti 50 Giga, offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati a 9,90 euro al mese e senza costi di attivazione. L'offerta è attivabile solo provenendo da CoopVoce;

Vodafone Special 100 Digital Edition, offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati a 9,90 euro al mese con Smart Pay. L'offerta è attivabile solo provenendo da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri operatori MVNO.

Vi ricordiamo che la promozione in questione sarà disponibile fino al 18 aprile 2021 e solo tramite il sito online di Vodafone disponibile al link sottostante:

