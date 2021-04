Visa, uno dei maggiori leader al mondo in ambito bancario, espande la piattaforma per l’invio di denaro in tempo reale, Visa Direct, con l’introduzione di Visa Direct Payouts, il nuovo sistema di trasferimento di denaro in tempo reale che facilita così i pagamenti delle piccole e medie imprese, dei consumatori e delle grandi banche d’affari.

Pagamenti semplici e in tempo reale

Con l’introduzione di Visa Direct Payouts, ogni partner Visa può utilizzare un punto di connessione unico per facilitare l’invio di denaro su carte per i pagamenti nazionali e transfrontalieri. “In un contesto di accelerazione del commercio digitale, Visa è al lavoro per offrire a istituzioni finanziarie, governi, consumatori e imprese nuovi metodi per pagare ed essere pagati che vadano oltre l’utilizzo della carta“, sottolinea Bill Sheley, SVP, Global Head, di Visa Direct. “Il lancio di Visa Direct Payouts segna una pietra miliare nell’espansione delle funzionalità account-to-account di Visa che permette di raggiungere ulteriori 2 miliardi di conti bancari in tutto il mondo“, si legge nella nota ufficiale.

Le API alla base del sistema di invio di denaro in tempo reale con la soluzione di Visa, offrono piena flessibilità anche nei contesti più complessi associati alla gestione di somme di denaro attraverso più reti e intermediari sparsi in tutto il mondo. Visa Direct Payouts supporta i pagamenti persona a persona (P2P), da azienda a azienda (B2SB) e da azienda a persona (B2C).

Tutte le informazioni sul nuovo servizio sono disponibili a questo link.