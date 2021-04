Sony può contare su una impareggiabile libreria di giochi esclusivi e ha sfruttato tale pregio a proprio vantaggio nella rivalità con Xbox per superare la concorrenza facendo leva sui richiestissimi titoli presenti esclusivamente su PlayStation.

E’ di queste ore la notizia che il brand del colosso nipponico sembrerebbe intenzionato a far sbarcare i propri giochi più iconici sui dispositivi mobili grazie alla ricerca di un capo della divisione mobile di PlayStation Studios.

La notizia ci arriva grazie all’occhio vigile dei colleghi di Euro Gamer che hanno spottato un’inserzione per una posizione lavorativa in qualità di Head of Mobile, PlayStation Studios nella quale viene richiesto un candidato che “sia responsabile della creazione di un team di leader nel campo dei dispositivi mobili e possa fungere da capo di questa nuova unità aziendale all’interno di PlayStation Studios “. Nell’inserzione viene, inoltre, specificato che il candidato dovrà “concentrarsi nell’adattare con successo i più famosi giochi PlayStation per i dispositivi mobili”.

Ecco il piano di Sony: adattare i titoli PlayStation più famosi per mobile

Sony può già contare su un’ampia offerta di titoli e app per smartphone e tablet tra cui i giochi mobile di alcuni tra i franchise più famosi come: Uncharted: Fortune Hunter e God Of War.

Le intenzioni del brand sembrano chiare: adattare alcuni dei giochi PlayStation più famosi e iconici per i dispositivi mobili. Se tale progetto dovesse andare in porto rappresenterebbe la realizzazione di un sogno per gli appassionati: l’ipotesi di giocare con i titoli PlayStation più iconici sul proprio smartphone è a dir poco entusiasmante.

Dovremo attendere qualche anno però prima di poter vedere dei risultati concreti poiché la descrizione dell’inserzione di lavoro specifica che il candidato dovrà sviluppare una strategia a lungo termine che avrà una durata dai 3 ai 5 anni.

