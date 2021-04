Se vorreste acquistare un nuovo smartphone Xiaomi, questo è il momento giusto per farlo. E’ in corso su eBay il Mi Fan Festival, l’iniziativa firmata Xiaomi che offre il 15% di sconto su una selezione di prodotti. Il codice sconto da utilizzare è “PITMIFEST21” e offre uno sconto massimo di 50 euro sul prodotto che si vuole acquistare, purché rientri tra i dispositivi per i quali lo sconto è applicabile.

Tra gli smartphone in offerta segnaliamo il nuovo Redmi Note 10, un dispositivo di fascia media molto valido con un buon comparto fotografico, in grado di soddisfare anche l’utente più esigente.

Redmi Note 10 in sconto su eBay

Redmi Note 10 sfoggia un bel display Super AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione pari a 1080 x 2400 pixel e frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Sotto la sua scocca si nasconde un SoC Qualcomm Snapdragon 678 con processore octa-core (2x 2.2 GHz Kryo 460 Gold + 6x 1.7 GHz Kryo 460 Silver), GPU Adreno 612, 4 GB di RAM e 64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD.

Davvero ottimo il comparto fotografico che può contare su di una quadrupla fotocamera con sensore principale da 48 MP che può scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8000 x 6000 pixel e registrare video in 4K. Abbiamo poi un altro sensore da 8 MP e due sensori da 2 MP. La fotocamera interna per selfie è da 13 MP.

Non manca nulla dal punto di vista delle funzionalità: il modulo 4G LTE offre una navigazione in Internet veloce fuori casa, è presente il GPS, la connettività WiFi e il Bluetooth. Il sistema operativo a bordo è Android 11, mentre la batteria da 5.000 mAh permette di utilizzarlo questo smartphone a lungo con una sola ricarica.

Redmi Note 10 può essere acquistato su eBay al prezzo scontato di 179 euro nella configurazione con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione interna. La configurazione con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna può invece essere acquistata al prezzo promozionale di 199 euro. Per usufruire dello sconto del 15% dovete utilizzare il codice “PITMIFEST21”, ma ricordatevi che il massimo detraibile è 50 euro.