Una delle lamentele principali da parte degli utenti OnePlus è quella che riguarda il comparto imaging degli smartphone dell’azienda, che non può contare sulle funzionalità di fotografia professionale che è possibile invece trovare su vari device della concorrenza.

La community che ruota attorno al produttore cinese, tuttavia, non si dà per vinta e ha trovato un modo per mettere a disposizione degli utenti più “coraggiosi” una serie di strumenti aggiuntivi per le loro fotocamere.

L’app Fotocamera di OnePlus, infatti, ha un proprio menu interno nascosto, che viene utilizzato dagli ingegneri del produttore per il debug e i test: tale menu, che non può essere aperto dagli utenti normali, consente di regolare alcuni dei parametri principali della fotocamera e sbloccare una serie di funzionalità che altrimenti sarebbero disabilitate.

Ebbene, sui dispositivi con accesso al root è possibile abilitare tale menu interno e sfruttare alcune feature, come la possibilità di usare la casella del filtro per cercare i parametri e modificare il valore in base al tipo di dati (se si desidera aumentare il bitrate durante la registrazione di un video HEVC 4K60fps, è sufficiente modificare il valore della variabile corrispondente) oppure utilizzare i filtri speciali della fotocamera di OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition.

Come abilitare il menu nascosto di OnePlus Fotocamera

Gli utenti che desiderano abilitare questo menu nascosto dell’app fotocamera del produttore cinese devono essere disposti a sbloccare il bootloader del proprio device e a flashare una Magisk-patched boot image e hanno di fronte a loro tre possibilità: ricorrere ad ADB, sfruttare una soluzione che si basa sull’utilizzo di Terminal Emulator oppure usare un Activity Launcher.

Potete trovare tutte e tre le procedure da seguire su XDA Developers e scegliere quella che fa più al caso vostro. Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.

