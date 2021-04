Sul finire del 2020 Blackview ha presentato Blackview BV5100, un rugged phone dalle buone caratteristiche tecniche e dal prezzo tutto sommato competitivo. per cercare rendere ancora più appetibile questo smartphone dedicato alla fascia medio bassa del mercato, il brand cinese ha deciso di lanciare una variante più economica, in offerta di lancio fino al 25 aprile.

Blackview BV5100 4-64 GB

A differenza del modello originale, che poteva contare su 128 GB di memoria interna, la nuova variante offre 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, più che sufficienti per buona parte degli utenti. E per un paio di settimane il prezzo di acquisto sarà ancora più allettante, 139,99 dollari invece di 199,99 dollari (118 euro invece di 168 euro), senza dover comunque rinunciare a una buona dotazione.

Ovviamente i suoi punti di forza sono la resistenza alle cadute e ai maltrattamenti, grazie a un rivestimento in TPU e agli angoli smussati, ma anche la resistenza a liquidi e sporco, garantita dalla certificazione IP69 e IP69K. E non va dimenticata la grande batteria da 5.580 mAh, che permette di avere una grande autonomia, anche con un utilizzo molto impegnativo.

Molto importante anche la presenza della ricarica wireless, che vi permetterà di avere una scrivania più ordinata e con meno cavi. Di buona qualità anche la fotocamera posteriore, con quattro sensori (il principale da 16 megapixel), con HDR per il miglioramento della qualità degli scatti e un sensore ultra grandangolare per fotografare paesaggi.

Anche quando la luce cala potrete avere foto impeccabili, grazie alla modalità notturna, e la modalità ritratto che promette di fare faville. E quando sarete al mare, o quando vorrete immortalare un soggetto sotto il pelo dell’acqua, con la modalità Underwater potrete avere scatti unici, irrealizzabili con gli smartphone tradizionali.

Per il resto Blackview BV5100 può contare su un SoC MediaTek Helio P22, schermo HD+ da 5,8 pollici, NFC, lettore di impronte digitali sul frame laterale, GPS e GLONASS, Android 10 e supporto alle reti 4G in tutto il mondo. Per maggiori informazioni e per l’acquisto potete utilizzare il link sottostante.

