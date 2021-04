Huawei ritorna a stuzzicare gli utenti interessanti a dispositivi hi-tech in offerta, con diverse promozioni da non lasciarsi assolutamente scappare sullo store ufficiale del colosso cinese. Infatti, da oggi, 12 aprile, fino al 14 aprile prossimo, seguendo il link presente in calce alla news, avrete l’opportunità di portare a casa alcuni prodotti decisamente validi con sconti che arrivano anche fino al 50%.

Fino al 50% di sconto sullo store Huawei

Scopriamo nel dettaglio quali sono le offerte proposte da Huawei in questi giorni:

Music Box , contenente Huawei Nova 5T, Huawei Watch Fit e Huawei FreeBuds 3i, in offerta a 293,55 euro invece di 696,8 euro utilizzando il codice sconto “A1ANNO”;

, contenente Huawei Nova 5T, Huawei Watch Fit e Huawei FreeBuds 3i, in offerta a invece di 696,8 euro utilizzando il codice sconto “A1ANNO”; Sport Box, contenente Huawei Watch GT 2 Night Black, Huawei Freelance Pro e Huawei Body Fat Scale, in offerta a 160,55 euro invece di 406,8 euro utilizzando il codice sconto “A1ANNO”.

Se le offerte soprastanti non vi soddisfano perché siete alla ricerca di notebook di fascia alta, sappiate che fino al 30 aprile sarà possibile sfruttare il 7% di sconto su tutti PC Huawei, tra cui:

Huawei MateBook X Pro 2021 con in regalo Huawei Display da 23,8″, Bluetooth Mouse Swift e Backpack Swift a 1487,07 euro invece di 1838,7 euro utilizzando il codice sconto “AHWPC”;

con in regalo Huawei Display da 23,8″, Bluetooth Mouse Swift e Backpack Swift a invece di 1838,7 euro utilizzando il codice sconto “AHWPC”; Huawei MateBook D 15 i5 16 + 512 GB, a 826,07 euro invece di 899 euro utilizzando il codice “AHWPC” – dal 16 al 25 aprile in regalo anche Bluetooth Mouse Swift e Backpack Swift.

Scopri tutte le offerte di Huawei Store a questo link

Potrebbe interessarti anche: recensione Huawei Nova 5T