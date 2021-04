Google sviluppa alcune tra le migliori cuffie true wireless in circolazione, ed ultimamente si è tornati a parlare molto spesso di questi prodotti per via degli insistenti rumor circa l’imminente arrivo del modello Google Pixel Buds A – proprio come la serie degli smartphone Pixel A, anche questa è da considerarsi come una variante economica del modello di cuffie TWS di fascia alta.

Oh So Orange sono ufficialmente esaurite

Ebbene in queste ore scopriamo che la variante “Oh So Orange” del modello di cuffie Google Pixel Buds non è più disponibile all’acquisto presso lo store Google ufficiale. Ricordiamo che questo particolare modello è sempre stato esclusiva dello store americano, e anche grandi catene di elettronica come Target, Walmart e B&H Photo stanno modificando la disponibilità all’acquisto del modello “Oh So Orange” che in molti negozio presenta l’etichetta “interrotto“.

Con lo stop alla disponibilità di questa colorazione, la prima generazione di cuffie true wireless continua ad essere disponibile nelle varianti Clearly White, Quite Mint e Almost Black. Nessun problema, invece, per la seconda generazione, Google Pixel Buds 2, che sarà verosimilmente supportata ancora per diverso tempo considerando il lancio piuttosto recente e un interesse ancora piuttosto elevato verso le feature offerte.

