Continua a crescere la rete 5G di Fastweb, che ha da poco aggiornato la propria pagina relativa alla copertura nel nostro Paese. Nonostante l’aggiunta, sono sempre 18 le città principali indicate nel sito dell’operatore, con molti dei nuovi comuni che rientrano in alcune di queste provincie. Facciamo dunque un po’ di ordine e scopriamo le città coperte.

La copertura 5G di Fastweb

Le principali cittàa indicate da Fastweb sono: Milano, Bologna, Roma, Napoli, Novara, Asti, Alessandria, Monza, Parma, Reggio nell’Emilia, Carrara, Terni, Bari, Lecce, Andria, Cosenza, Catanzaro e Caltanissetta. In realtà la lista è molto più lunga e include oltre 200 località, ma con il recente aggiornamento sono state aggiunte nuove città al tool che verifica la copertura 5G in relazione alla provincia inserita.

In totale le nuove aggiunte sono 124, che portano il totale a poco più di 340 comuni che possono già contare sulla copertura di rete 5G da parte di Fastweb. A seguire la lunga lista dei comuni raggiunti dalla rete di nuova generazione:

Abbiategrasso, Acerra, Acquaviva Delle Fonti, Acquedolci, Acqui Terme, Adelfia, Adria, Afragola, Albignasego, Alessandria, Alezio, Almè, Altidona, Alzano Lombardo, Andria, Aosta, Arcore, Arese, Arluno, Arnesano, Arona, Ascoli Piceno, Asti, Aversa, Azzano San Paolo, Bagnolo In Piano, Baranzate, Bareggio, Bari, Baronissi, Basiglio, Bazzano, Bergamo, Biassono, Biella, Bisceglie, Bologna, Bondeno, Boscotrecase, Botricello, Bresso, Brugherio, Brugine, Buccinasco, Budrio, Busnago, Cadoneghe, Cagliari, Caivano, Calco, Caltanissetta, Calvizzano, Campodarsego, Camposano, Canegrate, Canosa Di Puglia, Cappelle Sul Tavo, Capurso, Carate Brianza, Carbonia, Cardito, Carmiano, Caronno Pertusella, Carpi, Carrara, Carvico, Casalecchio Di Reno, Casaletto Vaprio, Casalnuovo Di Napoli, Casandrino, Casavatore, Casciago, Cassina De’ Pecchi, Castel Di Lama, Castel Maggiore, Castel San Giovanni, Castelfranco Emilia, Castellalto, Castiglione Delle Stiviere, Castiglione Olona, Castorano, Castrolibero, Castrovillari, Catanzaro, Cavarzere, Cecina, Cellara, Cercola, Cernusco Sul Naviglio, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesenatico, Chioggia, Cilavegna, Cimitile, Ciserano, Civita Castellana, Codogno, Colleferro, Comacchio, Concorezzo, Conversano, Copertino, Corato, Corbetta, Corigliano Calabro, Cormano, Cornaredo, Correggio, Corsico, Cosenza, Cossato, Crema, Cremona, Cremosano, Crotone, Cuneo, Curno, Cusano Milanino, Dalmine, Desio, Dolo, Due Carrare, Favara, Ferno, Ferrara, Fiano Romano, Fidenza, Figline Vegliaturo, Fiorano Modenese, Fiorenzuola D’Arda, Floridia, Folignano, Fontanellato, Fontaniva, Fontevivo, Formigine, Fossalta Di Piave, Galatone, Gallarate, Galliate, Garbagnate Milanese, Germignaga, Gornate-olona, Granarolo Dell’Emilia, Grantorto, Guidonia Montecelio, Iglesias, Imbersago, Imola, Ionadi, La Spezia, Lainate, Landriano, Latiano, Lecce, Legnaro, Lesmo, Leverano, Limbiate, Limena, Lipomo, Lissone, Liveri, Livorno, Locorotondo, Lodi, Lodi Vecchio, Lomazzo, Lozza, Lucca, Luino, Luisago, Macerata, Magenta, Malgrate, Malnate, Maranello, Marano Di Napoli, Marcon, Martellago, Martignano, Marzano Di Nola, Massa, Massanzago, Melendugno, Melito Di Napoli, Mentana, Mestrino, Milano, Mirandola, Mirano, Misano Adriatico, Modena, Modugno, Mondovì, Monselice, Monsummano Terme, Montegranaro, Montegrotto Terme, Monteroni Di Lecce, Monterotondo, Montesilvano, Monza, Motta Visconti, Mozzo, Muggiò, Mugnano Di Napoli, Muro Leccese, Mussomeli, Napoli, Nardò, Nepi, Nerviano, Nettuno, Nizza Monferrato, Noale, Nova Milanese, Novara, Novellara, Novi Ligure, Olgiate Comasco, Omegna, Opera, Orio Al Serio, Osio Sopra, Ostiglia, Ozzano dell’Emilia, Pachino, Paderno Dugnano, Paladina, Palma Di Montechiaro, Pantigliate, Parabita, Parma, Pavia, Pedaso, Pescina, Piacenza, Pietrasanta, Pieve A Nievole, Pieve Emanuele, Pioltello, Pisa, Pizzo, Pomezia, Ponsacco, Pont-Saint-Martin, Ponte San Nicolò, Portico Di Caserta, Porto San Giorgio, Poviglio, Priolo Gargallo, Quarrata, Quarto D’altino, Quartu Sant’elena, Ranica, Reggio nell’Emilia, Rescaldina, Rho, Riccione, Rimini, Rodano, Roma, Rottofreno, Rovigo, Rozzano, Rubano, San Benedetto Del Tronto, San Cesareo, San Donato Milanese, San Fermo Della Battaglia, San Giorgio A Cremano, San Giorgio Su Legnano, San Giovanni In Persiceto, San Giuliano Milanese, San Lazzaro Di Savena, San Martino Di Lupari, San Martino Siccomario, San Paolo Bel Sito, San Pietro In Casale, San Pietro In Gu, San Valentino Torio, San Vito Dei Normanni, San Vittore Olona, Sanarica, Sant’Agata Bolognese, Sant’agata Di Militello, Sant’Angelo Lodigiano, Sant’Antimo, Sant’Ilario d’Enza, Santa Maria A Vico, Santa Maria La Carità, Sasso Marconi, Sassuolo, Satriano, Scandiano, Scorzè, Sedriano, Selvazzano Dentro, Senago, Seregno, Serravalle Scrivia, Sesto San Giovanni, Siculiana, Siracusa, Soliera, Sondrio, Sorianello, Soriano Calabro, Spilamberto, Spinea, Surbo, Taglio Di Po, Tarcento, Terni, Tivoli, Torre Annunziata, Torre Boldone, Tortona, Trescore Cremasco, Treviso, Trezzano Sul Naviglio, Trezzo sull’Adda, Valenzano, Varedo, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Verano Brianza, Verbania, Vercelli, Verzuolo, Vetralla, Viareggio, Vigodarzere, Villa d’Adda, Villa Di Serio, Vittoria, Vittuone.

Rispetto al precedente aggiornamento inoltre spariscono i comuni di Piane Crati e Comiziano. Non è chiaro se si tratti di un errore o se alcuni problemi tecnici abbiano costretto Fastweb a rimuovere le due città dalla lista. È comunque possibile che attivando una nuova SIM Fastweb sia necessario attendere qualche giorno prima che il proprio terminale sia in grado di agganciare la rete 5G.

A questo proposito ricordiamo che al momento la lista di smartphone certificati per il funzionamento con il 5G di Fastweb è particolarmente corta e include: Oppo Reno 4 Pro 5G, Oppo Reno 4 5G, Oppo Reno 4 Z 5G, Oppo Find X2 lite, Oppo Find X2 Neo, Oppo Find X2 Pro, Oppo Find X3 Pro, Oppo Find X3 Neo, Oppo Find X3 Lite, Oppo A73 5G, Xiaomi Mi 10 T Pro 5G, Xiaomi Mi 10 T 5G, Xiaomi Mi 10 T Lite 5G, Xiaomi Mi 10 5G, Xiaomi Mi 10 Pro 5G, Xiaomi Mi 10 lite 5G, Xiaomi Mi 11 5G, Huawei P40 Pro+ 5G, Huawei P40 Pro 5G, Huawei P40 5G, Huawei P40 Lite 5G, Huawei Mate 20 X 5G, Huawei Mate Xs, Huawei Mate 40 Pro, ZTE Axon 11 5G.

È comunque possibile che altri smartphone, non ancora certificati, siano in grado di collegarsi alla rete 5G e utilizzarla pur non essendo inseriti nella lista.