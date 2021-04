Gli smartphone non sono soltanto sempre più performanti ma occupano di giorno in giorno uno spazio più grande nella nostra quotidianità, accompagnandoci in tutte le attività, da quelle lavorative a quelle social e questo trend è andato accelerando a causa della pandemia di Coronavirus.

App Annie ci dice quanto usiamo gli smartphone

Una conferma ci arriva da un nuovo report targato App Annie e secondo il quale negli ultimi due anni il tempo di utilizzo medio dello smartphone è aumentato di circa il 30%, arrivando a 4,2 ore al giorno.

Lo studio di App Annie ha analizzato i dati raccolti nel primo trimestre del 2021 in 16 Paesi (tra i quali, purtroppo, non c’è l’Italia) e li ha messi a confronto con i dati relativi ai medesimi periodi del 2020 e del 2019.

Quello delle 4,2 ore di utilizzo al giorno è il dato medio a livello globale ma ci sono alcuni Paesi in cui gli utenti vanno anche oltre, come il Brasile, l’Indonesia o la Corea del Sud, nei quali si supera la soglia delle 5 ore al giorno.

E se vi state chiedendo quali siano le categorie di applicazioni il cui utilizzo è aumentato durante i lunghi mesi di pandemia, la risposta è probabilmente scontata: le app di messaggistica, infatti, sono state tra quelle che hanno fatto registrare un incremento notevole nel primo trimestre del 2021, con in testa Telegram e Signal (che in Francia, Germania e Regno Unito è stata una delle più scaricate sia su iOS che su Android), probabilmente anche a causa dei problemi avuti da WhatsApp con le modifiche alle regole della privacy e la conseguente fuga di utenti verso i servizi della concorrenza.

Anche la categoria dei giochi ha fatto registrare un aumento del tempo di utilizzo e tra i titoli più scaricati negli ultimi mesi vi sono High Hells (primo per download in Regno Unito e USA), DOP 2: Delete One Part e Phone Case DIY.

Leggi anche: i migliori smartphone Android