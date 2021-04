A distanza di mesi dal lancio, Clubhouse continua a rimanere un’esclusiva degli utenti iOS e forse è anche per questo motivo che tanti altri, curiosi di provare il fenomeno social del momento, si sono lasciati trarre in inganno da un’app fake denominata “Clubhouse for PC” apparsa in vari annunci su Facebook.

Nonostante sia stata praticamente promessa dai fondatori stessi di Clubhouse, l’applicazione per i dispositivi Android ancora latita e non dovrebbe arrivare prima dell’estate. Al contempo, non esiste neppure una versione ufficiale per PC.

La situazione ha dato tempo e modo a dei cybercriminali di creare applicazioni false per trarre in inganno tanti malcapitati e poco esperti utenti Android e non solo, che si sono ritrovati i propri device infarciti di malware.

Clubhouse for PC non esiste

Un esempio chiaro di ciò è stato appena scovato dai colleghi di TechCrunch, i quali si sono imbattuti in vari annunci su Facebook per una sedicente “Clubhouse for PC”, che, lungi dall’offrire accesso alla piattaforma, regala all’utente un pieno di malware.

Un tap sull’annuncio su Facebook apre infatti un falso sito web che si spaccia, ovviamente senza alcun diritto, per il social network e che contiene un link per effettuare il download di “Clubhouse for PC”, che invece scarica dei malware sul dispositivo della vittima. L’app malevola riceve poi instruzioni su cosa fare da un server C&C (Command and Control).

Sui device di alcune vittime sono apparsi dei ransomware che chiedevano denaro all’utente per consentirgli di riprendere ad usare normalmente il dispositivo.

I falsi siti di Clubhouse – rintracciati in Russia – sono adesso offline e, per quanto Facebook non abbia comunicato il numero di click effettuati sui falsi annunci, è stato scoperto che ben nove annunci sono stati pubblicati la settimana scorsa tra martedì e giovedì.

Allo stato attuale tutti gli annunci in questione sono stati rimossi dalla Ad Library di Facebook, ma non è neppure chiaro come abbiano mai potuto entrarci.

In ogni caso è bene ribadirlo ancora una volta: in questo momento, l’app di Clubhouse è disponibile solo per iOS.