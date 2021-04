Quando mai capita di poter acquistare uno smartphone nella sua variante con più GB di memoria interna a un prezzo decisamente inferiore rispetto al taglio più piccolo? È quello che sta succedendo su Amazon dove è possibile acquistare Xiaomi Mi 11 5G, il nuovo top di gamma della casa cinese, nella versione da 256 GB a un prezzo bomba rispetto al modello da 128 GB.

Parliamo del neo arrivato flagship di Xiaomi con all’interno specifiche tecniche simili a quelle di OnePlus 9 ovvero processore Snapdragon 888, 12 GB di memoria RAM, 256 GB di memoria interna e un ampio display di qualità da 6,81 pollici con risoluzione QHD+, refresh rate a 120 Hz e supporto HDR 10. Non solo, è dotato anche di 3 fotocamere di cui una da 108 megapixel e della super ricarica rapida a 55W e wireless a 50W. Insomma uno smartphone con una scheda tecnica ricca e decisamente valido come abbiamo confermato nella nostra recensione di Xiaomi Mi 11 5G.

Super offerta Xiaomi Mi 11 5G da 256 GB su Amazon

Ancor più valido se offerto con uno sconto di praticamente 200€ rispetto al listino: Xiaomi Mi 11 5G da 256GB è infatti in offerta, venduto e spedito da Amazon, a 699,72 Euro invece di 899 Euro. Al momento è contrassegnato da “Attualmente non disponibile” tuttavia è possibile comunque ordinarlo per portarselo a casa, una volta disponibile, a questo prezzo. Potete acquistarlo sulla pagina dedicata su Amazon.it

Per fare un paragone, il modello da 128 GB venduto e spedito da Amazon, è offerto a 799 Euro.

Insomma, una promozione da non perdere se avevate già iniziato a puntare questo smartphone.