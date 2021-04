Avete in tasca un Samsung Galaxy S20 Fan Edition, variante 4G o 5G? Allora questa offerta flash su Amazon fa decisamente per voi. La cover ufficiale Samsung per questo smartphone infatti è in super offerta a 4,99 Euro invece di 21,99 Euro, un’occasione unica per proteggerlo da graffi e cadute.

La promozione potrebbe terminare presto in quanto ovviamente sta andando a ruba; si tratta della cover in silicone in colorazione blu marino compatibile sia con Samsung Galaxy S20 FE che con Samsung Galaxy S20 FE 5G essendo delle stesse dimensioni.

Il prezzo di listino della cover, nonché quello dei giorni e mesi scorsi, è di 21,99 Euro ma da qualche minuto è possibile portarsela a casa a soli 4,99 Euro. La cosa interessante è che si tratta della cover originale del produttore coreano, di conseguenza indubbiamente di qualità e durevole nel tempo.

Se interessati potete acquistarla sulla pagina prodotto, tra l’altro è venduta e spedita da Amazon stessa.

Aggiornamento ore 14.46: l’offerta è appena terminata. Per non perdervi offerte lampo simili, seguiteci il nostro canale Telegram dedicato alle offerte.