Torniamo a occuparci di un argomento che nelle ultime ore si sta facendo sempre più “caldo”, ossia le tanto attese eSIM di Vodafone, che dovrebbero fare il loro esordio ufficiale lunedì 12 aprile.

Stando a quanto si apprende, l’operatore telefonico ha deciso di puntare su un lancio in grande stile e, pertanto, le sue eSIM saranno disponibili non soltanto nei negozi fisici ma anche sul suo sito, in modo da poter raggiungere tutti gli utenti interessati a tale soluzione.

Le eSIM di Vodafone pronte all’esordio in Italia

Ricordiamo che le eSIM rappresentano una soluzione studiata per mettere a disposizione degli utenti una SIM virtuale che possa essere attivata sugli smartphone compatibili (come Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Z Fold2, Samsung Galaxy Z Flip, Apple iPhone 11, Apple iPhone 12, Apple iPhone SE, Huawei Mate 40, Huawei P40, Google Pixel 4a e Motorola RAZR 5G) insieme ad un’offerta per telefonare, inviare messaggi, navigare sul Web e sfruttare tutti i servizi telefonici.

In pratica, si tratta di una SIM a tutti gli effetti che va a sostituire quella tradizionale fisica (ha un proprio numero seriale ICCID da 19 cifre, un codice PIN e un codice PUK), con risparmio di plastica e una maggiore semplicità nel caso in cui l’utente volesse cambiare operatore telefonico.

Una volta acquistata la eSIM, l’utente dovrà effettuare il download del profilo attraverso una connessione ad Internet (quindi usando una rete WiFi o una seconda SIM installata nel dispositivo) dalle impostazioni del telefono (andando nella sezione dedicata alla gestione della SIM e inquadrando con la fotocamera del device il codice QR fornito con la confezione di vendita della eSIM stessa).

Le eSIM di Vodafone saranno vendute a 1 euro e non includeranno traffico al momento dell’attivazione (per poterle usare, pertanto, gli utenti dovranno effettuare una ricarica).

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.

Leggi anche: le migliori offerte telefoniche