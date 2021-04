Ultimamente sembra che WhatsApp sia colpito da un particolare bug che, se dovesse essere confermato, verrà ricordato come uno dei più fastidiosi. Com’è possibile notare dai molti messaggi pubblicati da WABetaInfo su Twitter, e le relative risposte da parte degli utenti, sembra che gli utenti i cui numeri siano stati messi nella blacklist di WhatsApp siano in grado di visualizzare lo stato di WhatsApp di chi li ha rimossi.

Gli stati di WhatsApp visibili a tutti

Il bug in questione, di cui WhatsApp non sembra essere al corrente, sembra avere lo stesso impatto anche sui numeri di telefono che non sono stati salvati in rubrica. Normalmente per visualizzare lo stato di WhatsApp di un utente è necessario che il proprio numero di telefono e quello dell’ altro utente siano salvati sulle rispettive rubriche telefoniche.

Con il bug attualmente presente per alcuni utenti è possibile visualizzare lo stato di WhatsApp anche di chi non ha il proprio numero di telefono salvato in rubrica. Un utente in particolare ha sottolineato su Twitter che “Alcuni dei miei contatti nella blacklist potevano vedere il mio stato e non potevo saperlo fino a quando non hanno risposto al mio stato!”

Avete riscontrato il bug con il vostro account WhatsApp? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.