Cambiare piattaforma mobile può rappresentare un cambio di passo piuttosto traumatico per chi è solito utilizzare uno smartphone piuttosto che un altro, ancor di più se si considera il passaggio da Android a iOS e viceversa. Sebbene entrambi i sistemi operativi per smartphone abbiano delle similitudini, l’esperienza utente è spesso agli antipodi.

L’esperienza Samsung su ogni iPhone

Samsung, in queste ore, rende disponibile il sito web chiamato “iTest” che permette a tutti gli utenti iPhone di sperimentare l’esperienza utente tipica di uno smartphone Samsung direttamente sul proprio smartphone Apple. Infatti, una volta visitata la pagina web, l’utente viene spronato a salvare una piccola applicazione web sul proprio smartphone in grado i ricreare piuttosto fedelmente l’esperienza Android tipica di uno smartphone Samsung.

“Stai per avere un piccolo assaggio di Samsung, senza cambiare telefono – sottolinea l’azienda. Non possiamo replicare tutte le funzioni, ma dovresti vedere subito che non c’è nulla di scoraggiante nel passare dall’altra parte.” Com’è possibile notare dalle varie immagini presenti nell’articolo, con iTest vengono ricreate alcune delle funzioni più care agli utenti Samsung, come ad esempio Samsung Galaxy Store, la possibilità di cambiare i temi, saggiare la gestione delle notifiche e molto altro.

Ovviamente, però, per ovvi motivi, non tutto dell’esperienza Android viene fedelmente ricreata, ma è pur sempre un ottimo escamotage per testare un po’ dell’esperienza degli smartphone Galaxy senza abbandonare iOS e senza spendere un euro. Se siete curiosi di provare iTest vi basta semplicemente cliccare su questo link.