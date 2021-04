A seguito del lancio della famiglia di smartphone Redmi Note 10 si è molto parlato dei terminali Android cinesi per il loro interessante rapporto qualità/prezzo, ma ultimamente sembra che diversi utenti stiano sperimentando non pochi problemi con il display di alcuni modelli della famiglia Redmi Note 10.

Redmi, abbiamo qualche problema

Un utente ha notato diversi problemi di reattività del display al tocco su Redmi Note 10 Pro, con un altro utente colpito dallo stesso identico problema anche sul modello Redmi Note 10. Diversi altri utenti hanno inoltre notato problemi di sfarfallio del display se impostato a 120 Hz di refresh rate, il quale scompariva definitivamente una volta tornato a 60 Hz.

Non mancano i feedback di chi ha notato lo stesso identico problema con la modalità scura attivata, ma riteniamo che si tratti solo di un caso. Xiaomi ha prontamente risposto alla maggior parte delle segnalazioni consigliando gli utenti ad entrare in contatto con un centro assistenza, ma ad oggi non è stato ancora rilasciato alcun comunicato ufficiale né abbiamo informazioni circa l’eventuale rilascio di un aggiornamento indicato a risolvere il problema.

Durante la nostra recensione di Redmi Note 10 – linkata in calce all’articolo – non abbiamo notato alcun tipo di difetto con il display dell’unità in prova. Avete notato qualche bug con il vostro Redmi Note 10? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

