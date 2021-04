Sono passati pochi giorni dal roll-out di LineageOS 18.1 che ha portato Android 11 e diverse novità su oltre 60 device. La famosissima e longeva custom ROM ora ha guadagnato altri quattro device: OnePlus 7 Pro e 7T Pro, Redmi Note 5 Pro e Moto X. Le nuove feature portate in dote da LineageOS 18.1 sono una nuova app per il calendario e una nuova soluzione open-source per i backup di Android. Se siete possessori di uno dei quattro device menzionati in precedenza, potete scaricare le nuove build dal sito ufficiale.

OnePlus 7 Pro e 7T Pro

OnePlus 7 Pro (denominato guacamole) e OnePlus 7T Pro (denominato hotdog) sono stati commercializzati nel 2019. I device hanno recentemente ricevuto Android 11 stabile sottoforma di OOS 11. I due device sono molto amati dal grande pubblico e dagli “smanettoni” in quanto hanno ricevuto molte custom ROM, kernel e mod varie. Nel caso vogliate andare su una ROM che raramente ha grossi problemi, potete scaricare la nuova LineageOS 18.1 ufficiale da qui per “guacamole” e qui per “hotdog”.

Redmi Note 5 Pro

Questo device (denominato whyred) è un popolarissimo telefono mid-range del 2018, dotato di Snapdragon 636, che fu lanciato con la MIUI 9 basata su Android 7.1.1. Il team di LineageOS come sempre si impegna a supportare questi device più a lungo possibile, non sorprende quindi l’arrivo di questa release su questo device Xiaomi Redmi. Anche in questo caso potete scaricare la nuova release qui.

Moto X

Lo smartphone Motorola (denominato victara) fu lanciato nel 2014 con il mitico Android 4.4 KitKat e fu aggiornato ufficialmente fino ad Android 6 Marshmallow. Anche in questo caso il team di LineageOS si è impegnato a supportare questo device molto a lungo, facendolo arrivare fino ad Android 11. Comunque la vediate, è notevole il fatto che un device che ormai ha fatto il suo tempo, riesca a ricevere nuova linfa con questo aggiornamento, che potete trovare qui.

Come sempre la redazione di TuttoAndroid non si assume responsabilità riguardo eventuali problemi arrecati allo smartphone da queste operazioni, in ogni caso, se volete saperne di più vi consigliamo questo articolo.