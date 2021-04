Negli ultimi giorni Facebook è stata al centro dell’attenzione mediatica per i motivi più sbagliati ma intanto il social è pronto a lanciare una nuova funzione per migliorare l’esperienza dei propri utenti, anche se una maggiore attenzione alla sicurezza e alla privacy degli stessi non sarebbe male.

La nuova funzione, annunciata sul profilo Twitter Facebook Newsroom, sarebbe infatti l’introduzione di un’etichetta da applicare alle pagine del social in modo da consentire agli utenti di distinguere con maggiore chiarezza le pagine che adottano toni seri e quelle che, invece, sono satiriche.

L’idea è ovviamente quella di fornire un contesto più definito riguardo ai contenuti presenti sul feed, nonché tracciare una linea di demarcazione tra serio e faceto in modo da favorire la diffusione di informazioni veritiere e impedire qualsiasi tipo di incomprensione dovuta alla satira, per quanto sacrosanta e immancabile tra gli argomenti seguiti dalla maggior parte delle persone.

«A partire da oggi negli Stati Uniti», recita il tweet che annuncia la nuova funzione, «inizieremo a testare un modo per fornire alle persone un contesto più definito rispetto alle pagine che vedono». La suddivisione avverrà in base a tre nuove etichette che verranno applicate alle pagine gradualmente: “fan page”, “pagina ufficiale” e “pagina satirica”. Etichettare le pagine, dunque i contenuti, presenti nel feed è necessario, secondo Facebook, affinchè le persone «capiscano meglio da chi provengono i contenuti».

L’obiettivo di Facebook è tanto ambizioso quanto cruciale soprattutto in un’epoca in cui, negli ultimi anni, l’informazione sui social è diventata sempre più superficiale, poco veritiera e alla costante ricerca dei sensazionalismi a scapito della verità stessa.

Staremo a vedere se il social riuscirà nell’intento di risolvere un problema tanto diffuso quanto di vitale importanza per il futuro dell’informazione sui social.

