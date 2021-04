Nella nostra recensione su ASUS ROG Phone 5 siamo rimasti piacevolmente impressionati dalla grande velocità dell’ultimo smartphone da gaming di fascia alta presentato da ASUS, il quale ha raggiunto il punteggio più elevato nella classifica degli smartphone performanti di AnTuTu di marzo 2021.

ASUS ROG Phone 5 è il primo in classifica

La classifica visibile nell’immagine sottostante dimostra come il nuovo smartphone di ASUS sia stato in grado di soffiare il primo posto a Vivo IQOO 7. Entrando nel dettaglio, ASUS ROG Phone 5 si posiziona al primo posto con 731.376 punti, Vivo IQOO 7 al secondo posto con 724.333 punti e Xiaomi Mi 11 al terzo posto con 710.572 punti.

Come sempre quando si parla degli smartphone Android più performanti, anche in questo cosa è quasi ridondante notare come i processori di Qualcomm siano fra quelli più comuni nella top 10. In questo caso possiamo notare che tutti gli smartphone presenti nella top 5 sono muniti del processore di fascia alta Qualcomm Snapdragon 888, mentre il modello Qualcomm Snapdragon 865+ e la variante Qualcomm Snapdragon 865 animano ASUS ROG Phone 3 e OPPO Find X2 Pro, rispettivamente all’ottavo e decimo posto.

I restanti tre smartphone sprovvisti dei processori Qualcomm sono Samsung Galaxy S21 Ultra 5G con Exynos 2100 al sesto posto, Huawei Mate 40 Pro con Kirin 9000 al settimo posto e Samsung Galaxy S21+ 5G con Exynos 2100 al nono posto.

Venendo poi agli smartphone più performanti di fascia media per il mercato cinese, al primo posto troviamo Huawei Nova 7 con 403.440 punti, HONOR 30 al secondo posto con 396.659 punti e Redmi 10X 5G con 392.992. In questo caso diminuisce sensibilmente la presenza dei processori Qualcomm che lasciano posto a quelli MediaTek e Kirin.

