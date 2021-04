Samsung Galaxy S21 è senza ombra di dubbio uno tra i migliori smartphone Android del 2021, la cui qualità ha permesso a Samsung di chiudere il Q1 2021 con un importante record di entrate rispetto quelle del Q1 2020. Nonostante questo, però, la famiglia di smartphone di fascia alta è protagonista di una incredibile perdita di valore come mostra un nuovo studio pubblicato da SellCell.

Già del 57% rispetto il valore iniziale

Infatti, a pochissimi mesi dal lancio ufficiale, la serie Samsung Galaxy S21 ha perso tra il 44,8 e il 57% del suo valore iniziale che, se paragonato a quello di iPhone 12 (tra il 18 e il 33,7%), dà una chiara visione di come il mondo Android soffra di un deprezzamento decisamente più repentino e importante rispetto alla gamma iOS.

Entrando nel dettaglio, com’è possibile notare dalla tabella soprastante, Samsung Galaxy S21 con 256 GB di spazio interno ha perso circa il 19% di valore al mese, arrivando ad un massimo di -57,1%. Samsung Galaxy S21+ 5G è l’unico tra i tre nuovi smartphone di Samsung a perdere “solo” il 14,9% di valore al mese.

Come dicevamo qualche riga più su, un calo così importante del valore commerciale non è per niente una novità per il mondo Android. Il grafico pubblicato da BankMyCell mette nero su bianco l’andamento del valore di iOS contro Android: se gli smartphone di Apple perdono in media il 16,7% all’anno, quelli Android si spingono fino al 33,62%.

Se la discesa del valore di Samsung Galaxy S21 non fa piacere a chi ha acquistato la nuova serie al day one, è certamente apprezzata da chi è solito attendere qualche mese per massimizzare il proprio investimento contando proprio sull’effetto descritto in questa news.

Cosa ne pensate di questo studio? Siete soliti acquistare i nuovi smartphone al day one oppure attendete qualche mese per pagarli di meno? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!