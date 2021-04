Quello degli aggiornamenti è un argomento che sta sempre più a cuore di tanti utenti Android e da questo punto di vista uno dei produttori che si stanno facendo apprezzare maggiormente è senza dubbio Samsung, che già lo scorso anno ha deciso di garantire fino a tre anni di update sia per quanto riguarda il sistema operativo che le patch di sicurezza mensili per i vari modelli delle serie Galaxy S e Galaxy Note e per i device pieghevoli.

Anche per Samsung Galaxy A52 5G 3 anni di update mensili garantiti

Ma il colosso coreano ha deciso di alzare l’asticella ed estendere questa politica di aggiornamento anche alla fascia media: nelle scorse ore, infatti, ha reso noto che anche il Samsung Galaxy A52 5G potrà contare su tre anni di aggiornamenti mensili garantiti.

Ricordiamo che in precedenza la politica di aggiornamento di Android di Samsung prevedeva due anni di update di sicurezza mensili e importanti aggiornamenti del sistema operativo e altri due anni di patch di sicurezza con cadenza trimestrale o semestrale mentre con questa modifica il colosso coreano aggiunge un terzo anno di patch mensili e importanti aggiornamenti dell’OS.

La decisione di Samsung di includere Samsung Galaxy A52 5G nel gruppo dei device per i quali è prevista l’estensione a 3 anni del periodo di aggiornamenti mensili rappresenta la conferma che quest’anno il colosso coreano ha deciso di puntare forte sulla fascia media, mettendo a disposizione degli utenti non soltanto smartphone performanti ma anche supportati, il tutto a prezzi decisamente più accessibili di quelli adottati per i telefoni di fascia alta.

Dopo i tre anni di aggiornamenti mensili “garantiti”, probabilmente Samsung Galaxy A52 5G potrà usufruire di un quarto anno con update con cadenza trimestrale o semestrale.

Resta da capire se tale politica sarà seguita anche per gli altri modelli della serie Galaxy A del 2021. Staremo a vedere.

