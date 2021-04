OPPO, Realme, Xiaomi e Samsung hanno in cantiere un sacco di novità per i prossimi mesi: scopriamole insieme in questo articolo.

La ricarica da 125 W è in arrivo su smartphone OPPO e Realme

La ricarica rapida sugli smartphone è una delle funzioni maggiormente richieste dagli utenti, motivo per cui tante aziende sono costantemente a lavoro per realizzare tecnologie in grado di accorciare i tempi di ricarica pur garantendo una lunga autonomia delle batterie. Le ultime informazioni pubblicate in rete indicano che OPPO, Realme e OnePlus sarebbero pronti a lanciare i primi smartphone in grado di supportare la ricarica Super Fast Charging da 125 W.

Essa, lo ricordiamo, è in grado di ricaricare il 33% di una batteria da 4000 mAh in appena 3 minuti. La tecnologia è molto attesa in quanto perfettamente compatibile con quelle più diffuse sul mercato: VOOC, Dart, Warp, SuperVOOC, SuperVOOC 2.0, SuperDart e non solo. Dalle poche informazioni rilasciate su Weibo da Digital Chat Station, le aziende presenteranno le nuove soluzioni durante la seconda metà del 2021.

Smartphone Samsung con lenti Olympus?

Molte grandi aziende di smartphone si affidano a marchi importanti del mondo fotografico per integrare all’interno dei telefoni il loro know how e offrire così un’esperienza di scatto di altissimo livello. Come sappiamo Huawei, OnePlus e Vivo sono solo alcune delle aziende che si affidano alle lenti Leica e Hasselblad per i loro smartphone, e gli ultimi rumor indicano che Samsung sarebbe in procinto di dare il via ad una particolare collaborazione con Olympus.

Di questa eventualità si sta molto parlando su Twitter e non solo, dove si sottolinea che la collaborazione fra le due aziende dovrebbe dare i propri frutti solo a partire dai prossimi mesi, possibilmente con il lancio della famiglia Samsung Galaxy S22.

Xiaomi è pronta a lanciare tre smartphone con Snapdragon 870

Xiaomi nelle ultime settimane è stato piuttosto indaffarato a lanciare un gran numero di smartphone come Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11i, Xiaomi Mi 11 Lite e anche Xiaomi Mi 11 Pro. Sembra, però, che il colosso cinese abbia in programma di presentare almeno altri tre smartphone muniti del processore Qualcomm Snapdragon 870.

Come abbiamo visto il nuovo processore dell’azienda statunitense viene spesso indicato una versione potenziata di Qualcomm Snapdragon 865+, e sembra che Xiaomi abbia deciso di puntare forte su questo SoC in quanto in grado di offrire prestazioni decisamente valide sulla fascia medio alta del mercato.

Ecco la variante di Samsung Galaxy S20 Fan Edition

Dopo il rumor di qualche giorno fa su una nuova variante di Samsung Galaxy S20 Fan Edition, in queste ore il modello con connettività 4G è stato svelato dall’ente di certificazione Wireless Power Consortium. Le informazioni relative al leak ci offrono qualche informazione sul design dello smartphone Samsung e su alcune caratteristiche della scheda tecnica.

Indicato con il codice prodotto SM-G780G e caratterizzato da un design in tutto e per tutto simile (se non identico) a quello di Samsung Galaxy S20 Fan Edition, questa particolare variante dovrebbe montare il processore Qualcomm Snapdragon 865+ al posto di Exynos 990. Lo smartphone, quindi, dovrebbe essere presentato in quei paesi in cui non è commercializzata la variante Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G.