Se vi siete persi i coupon che nei giorni scorsi permettevano di acquistare gli smartphone della serie Samsung Galaxy S21 a ottimi prezzi non disperate, sono tornate nuove promozioni su Amazon, che vi permettono di risparmiare fino a 160 euro rispetto al prezzo di listino.

La serie Samsung Galaxy S21 in offerta su Amazon

Ancora una volta è l’intera famiglia di smartphone a essere in promozione, e per tutti e tre i modelli sono disponibili coupon per entrambe le varianti di memoria. Se ai coupon abbinate gli sconti che Amazon sta già applicando, ecco che il prezzo finale è decisamente allettante per molti dei modelli.

Su Samsung Galaxy S21 lo sconto arriva a 160 euro, mentre per Samsung Galaxy S21+ il prezzo è scontato di oltre 150 euro. Leggermente inferiori, ma raggiungono comunque i 120 euro, gli sconti sui Samsung Galaxy S21 Ultra. Andiamo dunque a scoprire i prezzi e i codici sconto da inserire nel form di pagamento, prima di completare l’ordine.

Ottimi prezzi come vedete, soprattutto per i modelli più “economici” che stanno già raggiungendo cifre molto interessanti, soprattutto per chi sta valutando l’acquisto di un nuovo smartphone di qualità. Per togliervi gli ultimi dubbi vi lasciamo con la recensione di Samsung Galaxy S21.

